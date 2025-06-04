Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmileşti!

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Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ardından Filip Kostic de takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Filip Kostic'in 30 Haziran'da bitecek olan kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

Kostic, Konyaspor maçının ardından vermiş olduğu ifade ayrılacağını açıklamıştı.

"Şu an karar vermek zor. Juventus'a döneceğim ve birkaç hafta içinde Dünya Kupası'nda yer alacağım. Ancak Fenerbahçe forması giymek benim için mutluluktu. Umarım taraftarları mutlu edebilmişimdir.