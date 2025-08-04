Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda: Sözleşmesi feshediliyor!

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Hırvat haber portalı Germanijak'ın özel haberine göre; Fenerbahçe ile Miha Zajc, kalan 1 yıllık sözleşmenin feshi için anlaşmaya vardı.

DINAMO ZAGREB'LE ANLAŞTI

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli kulüple bağlarını 36 saat içinde resmen kopartacak ve Hırvatistan'a geçecek. Miha Zajc'ın en geç yarın Zagreb'e giderek Dinamo için sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

PERFORMANSI

2018/19 sezonunun devre arasında Empoli'den 3.5 milyon Euro ödenerek transfer edilen Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla 123 maça çıkarken 20 gol atıp 7 de asist üretti.

Sloven orta saha oyuncusu, 2020/21 sezonunda Genoa geçtiğimiz sezon ise Toulouse'a kiralanmıştı.

YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

Fenerbahçe yaz transfer döneminde Serdar Aziz, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic'le yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertliler kiralık sözleşmesi sona eren Milan Skriniar'ı ise bonservisiyle yeniden kadrosuna katmak üzere.

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