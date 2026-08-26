Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Bonservisi belli oldu

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Fenerbahçe’de yeni sezon kadro yapılanması kapsamında hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte bazı futbolcularla yolların ayrılması gündemde olurken, Jayden Oosterwolde’nin Roma transferi için İtalya’ya gittiği, Dominik Livakovic ve Diego Carlos’un da kariyerlerine farklı kulüplerde devam etmelerinin beklendiği belirtildi.

Kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de bir ayrılık daha gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonu İspanya’da kiralık olarak geçiren Faslı orta saha Sofyan Amrabat için eski kulübü Real Betis yeniden devreye girdi. İspanyol ekibinin bu transfer için sarı-lacivertlilere 4 milyon Euro bonservis teklif ettiği ifade edildi.

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Ancak Real Betis’in transfer görüşmelerinde maaş konusunda da bir talepte bulunduğu öğrenildi. İspanyol temsilcisinin, oyuncunun ücretinin bir bölümünün Fenerbahçe tarafından karşılanmasını istediği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin ise bu öneriye şu aşamada sıcak bakmadığı ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

2024/25 sezonunda Fiorentina’dan önce kiralık olarak kadroya katılan, ardından bonservisi alınan Sofyan Amrabat, Fenerbahçe formasıyla 45 karşılaşmada görev yaptı. Faslı futbolcu bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik katkı sağlarken kariyerinde daha önce Manchester United, Verona, Club Brugge, Feyenoord ve Utrecht gibi takımlarda da forma giydi.