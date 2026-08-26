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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Bonservisi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Transfer Haberleri
Fenerbahçede bir ayrılık daha Bonservisi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 13:51

Fenerbahçe, 10+4 yabancı kuralından dolayı elindeki oynatmadığı futbolcularla yollarını ayırmak isterken, yeni bir ismin daha transferinde aşama kaydedildi.

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Fenerbahçe’de yeni sezon kadro yapılanması kapsamında hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte bazı futbolcularla yolların ayrılması gündemde olurken, Jayden Oosterwolde’nin Roma transferi için İtalya’ya gittiği, Dominik Livakovic ve Diego Carlos’un da kariyerlerine farklı kulüplerde devam etmelerinin beklendiği belirtildi.

Fenerbahçede bir ayrılık daha Bonservisi belli oldu

Kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de bir ayrılık daha gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonu İspanya’da kiralık olarak geçiren Faslı orta saha Sofyan Amrabat için eski kulübü Real Betis yeniden devreye girdi. İspanyol ekibinin bu transfer için sarı-lacivertlilere 4 milyon Euro bonservis teklif ettiği ifade edildi.

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Fenerbahçede bir ayrılık daha Bonservisi belli oldu

Ancak Real Betis’in transfer görüşmelerinde maaş konusunda da bir talepte bulunduğu öğrenildi. İspanyol temsilcisinin, oyuncunun ücretinin bir bölümünün Fenerbahçe tarafından karşılanmasını istediği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin ise bu öneriye şu aşamada sıcak bakmadığı ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Fenerbahçede bir ayrılık daha Bonservisi belli oldu

2024/25 sezonunda Fiorentina’dan önce kiralık olarak kadroya katılan, ardından bonservisi alınan Sofyan Amrabat, Fenerbahçe formasıyla 45 karşılaşmada görev yaptı. Faslı futbolcu bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik katkı sağlarken kariyerinde daha önce Manchester United, Verona, Club Brugge, Feyenoord ve Utrecht gibi takımlarda da forma giydi.

Fenerbahçede bir ayrılık daha Bonservisi belli oldu

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#Fenerbahçe#Transfer#Transfer Haberleri

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