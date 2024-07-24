Fenerbahçe'nin bilgeleri ve bilinmezi: İki iyi, bir kötü örnek

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İlk 20 dakikasını kötü oynadığı maçta, kalan 70 dakikayı rakibine oranla daha üstün oynayan Fenerbahçe, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun önderliğinde sahadan 4 golle galip ayrılmasını bildi.

Sağ kanattan oyunu yönlendiren Tadic'in kilit pasları, rakip savunmayı dengesiz yakalatan ters topları ve adrese teslim ara paslarıyla; Edin Dzeko'nun organizasyon başarısı, oyun bilgisi ve golcülük özellikleri birleşince ortaya 4 gollü bir galibiyet çıktı.

Savunmanın kötü bir performans sergilediği, Fred'in pek de gününde olmadığı, Ryan Kent'in tamamen, Krunic'in kısmen eksik bıraktığı bir maçtan tur için avantajlı bir skor almasını bildi Fenerbahçe.

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FUTBOLUN BİLGE KİŞİLİKLERİ

Lugano maçının kuşkusuz en dikkat çeken isimleri Dzeko ve Tadic olurken bizlere bir kez daha yaşın sadece bir rakamdan ibaret olduğunu gösterdiler.

Edin Dzeko ve Dusan Tadic; salt yeteneğin geçer akçe olmadığı futbolda disiplinli çalışmaları, azim ve kararlılıkları, motivasyon ve tutkuları, başarıya giden yoldaki fedakarlıkları, bilgi ve birikimleriyle futbolun bilge kişilikleri...

Düzenli bir yaşam sürmenin, disiplinli şekilde antrenman yapmanın, zihinsel kararlılığın profesyonel bir sporcu için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdiler bizlere.

"MIŞ GİBİ YAPIYOR"

Fenerbahçe'nin Lugano karşısındaki en verimsiz oyuncusu olarak görünen Kent, geçen sezondan bu yana bir türlü olmadı, olamadı.

Takım oyununa uyum sağlayamaması, fiziksel yönden güçlü gözükse de mücadelecinin öne çıktığı maçlarda takım direncine katkı verememesi, savunma ve hücumda doğru zamanda doğru hamlelerden yoksun olması, performansının dalgalı olması ve motivasyon eksikliği Kent'i Fenerbahçe gibi bir kulüpte pek de cazip bir seçenek olarak kılmıyor.

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Süre aldığı maçlarda eylemleri bir neticeye varmayan, vaatkar görünse de performansıyla pratikte takıma bir katkı sağlayamayan bir profil Ryan Kent.

Pas atmaya çalışıyormuş gibi görünüyor ama atamıyor.

Orta yapıyormuş gibi görünüyor ama yapamıyor.

Çalım atıyormuş gibi görünüyor ama atamıyor.

Oynuyormuş gibi görünüyor ama oynayamıyor.

Sahadaymış gibi görünüyor ama olamıyor.

Ne toplu ne de topsuz oyunda var olamıyor.

Bu haliyle Fenerbahçe'nin planları arasında olması çok ama çok zor gözüküyor.