Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor! Nabil Dirar...
Süper Lig'in 33. haftasında pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Dünkü idmanda yaşanan tartışma sonucu tesislere gönderilen Nabil Dirar da antrenmanda yer aldı
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve çabukluk hareketleri sonrası pas çalışmaları yaptı.
Dar alanda çift kale maç sonrası taktik çalışmalarla idman sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak
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