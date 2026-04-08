Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi sonrası Tedesco'dan yıldız isme kesik!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde cumartesi günü Kayserispor’a konuk olacak. Domenico Tedesco, bu kirik karşılaşmada Beşiktaş maçında sahaya sürdüğü kadroyu büyük ölçüde korumayı planlıyor.

TALISCA 10 NUMARAYA GEÇİYOR

Zorunlu değişiklik, Marco Asensio’nun sakatlığı nedeniyle olacak. Kayseri deplasmanında Talisca’nın forvet arkasına geçmesi ve uzun bir aradan sonra ‘doğal’ pozisyonunda oynaması bekleniyor.

MUSABA'YA ŞOK! KULÜBEYE ÇEKİLİYOR

Asensio’nun yokluğunda ilk 11’e dönmeye hazırlanan Sidiki Cherif ise ileri uçta görev alacak. Bir değişiklik ise kanatta yaşanabilir. Musaba, Beşiktaş karşısında bulduğu şansı iyi kullanamadı. Sonradan oyuna girip derbi zaferini getiren Kerem Aktürkoğlu’nun ilk 11’deki yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.

İSMAİL YÜKSEK'TE SON DURUM

Beşiktaş mücadelesinde penaltıyı kazandıran Nene, hücum hattındaki yerini koruyacak. Öte yandan İsmail Yüksek, derbi öncesi son idmanda sakatlanmış ancak ağrısına rağmen kulübede yer almıştı.

KAYSERİSPOR MAÇINA HAZIR

Milli futbolcu, tamamen iyileşti ve hocasından görev bekliyor. Ancak Tedesco’nun Kayseri deplasmanında Kante-Guendouzi-İsmail’den oluşan defansif ağırlıklı bir orta saha ile çıkması olası gözükmüyor.