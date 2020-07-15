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AA Spor
Haber Giriş: 15.07.2020 - 21:20,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor
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Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetimindeki antrenman öncesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sahada toplanan teknik heyet ve oyuncular, Türk bayrağı ile poz verdi.

Antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışmalar yapan sarı-lacivertliler, daha sonra sahada üçerli gruplar halinde dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçede Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

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