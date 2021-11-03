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Fenerbahçe'de Berke Özer'e tarihi görev! Altay Bayındır sakatlanınca...

#Fenerbahçe#Berke Özer#Altay Bayındır
Fenerbahçede Berke Özere tarihi görev Altay Bayındır sakatlanınca...
Süleyman Arat

Berke Özer, hayallerini kurduğu Fenerbahçe kalesini çok zor bir dönemde devralıyor. Altay’dan kaleyi alan 21 yaşındaki kaleciyi Antwerp, Kayseri ve G.Saray maçlarından oluşan zor bir dönem bekliyor.

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Altay Bayındır’ın Konyaspor’la oynanan maçta omuzundan sakatlanması sonrası eldivenleri devralan Berke Özer, 3 ay boyunca, hayallerini süsleyen Fenerbahçesi’nin kalesini koruyacak.

Genç yaşına rağmen fiziği ve son iki yılda Belçika’da kazandığı tecrübesiyle Fenerbahçe’nin yeni Volkan Demirel’i olarak görünen Berke Özer, zorunlu olarak devraldığı kalede başarılı maçlar çıkartırsa hem sarı lacivertli ekibin değişmezi olacak hem de kulübünü sakatlıklarla boğuştuğu ve üst üste kötü sonuçlar aldığı bu zor zamanlarından çıkarmaya yardımcı olarak tarihe geçecek.

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BELÇİKA TECRÜBESİ VAR

Westerlo formasıyla iki sezonluk değerli bir tecrübe kazanan Berke’nin geleceği için Antwerp, Kayserispor ve G.Saray maçlarındaki performansı çok büyük önem taşıyor.

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#Fenerbahçe#Berke Özer#Altay Bayındır

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