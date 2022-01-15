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Fenerbahçe'de Berke Özer şoku

#Berke Özer#Fenerbahçe#Süper Lig
Fenerbahçede Berke Özer şoku

Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de yenilen golde sakatlanan kaleci Berke Özer, sedyeyle oyundan çıkarıldı.

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Antalya'da oynanan maç, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken 81. dakikada Altay'ın eşitliği yakaladığı golde Berke sakatlandı.

Kullanılan serbest atışta yükselerek topu almaya çalışan Berke, takım arkadaşı Gustavo ile çarpışarak topu elinde kaçırdı ve Antalyaspor'un golü geldi.

Berke'nin topu kontrol edemediği pozisyonda Doğukan skoru 1-1'e geldi.

Bu pozisyonda takım arkadaşıyla talihsiz bir çarpışma yaşayan Berke ise acılar içinde yerde kaldı.

Bir süre tedavisi saha içinde yapılan Berke oyuna devam edemezken sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Berke'nin yerine 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin oyuna dahil oldu.

 

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#Berke Özer#Fenerbahçe#Süper Lig

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