Fenerbahçe'de Berisha üzgün: "Elendiğimiz için mutsuzum"

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Frankfurt karşısındaki tek golünü kaydeden Mergim Berisha, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Elendikleri için mutsuz olduğunu belirten başarılı forvet, "İyi bir maç çıkardık. Keşke bir gol daha atabilseydim. Maalesef elendik. Pazartesi günkü lig maçına konsantre devam edeceğiz. Elendiğimiz için çok mutsuzum. Bu seviyede küçük detaylar çok şey fark ettiriyor. Önümüzdeki maçlara konsantre olmayı ve iyi sonuçlar almayı umuyorum" dedi.

Vitor Pereira'ya teşekkür eden Berisha, "Hocamıza bana oynama şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Her gün takımımıza ve taraftarımıza daha faydalı olmak için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.