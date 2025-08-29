Fenerbahçe’de Benfica yenilgisi ağır oldu! 7 futbolcu satılık listesinde

Haberin Devamı

Fenerbahçe için Devler Ligi’nin dışında kalmak sadece sportif açıdan değil, ekonomik anlamda da büyük bir darbe oldu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne kalsaydı giriş parası olarak 18.62 milyon Euro, kat sayı puanı ve yayın havuzundan da yaklaşık 9 milyon Euro alacaktı.

Ayrıca kazandığı maç başına 2.1 milyon Euro, beraberlik için ise 700 bin Euro kazanacaktı.

Avrupa Ligi’ne katılım bedeli 4.3 milyon Euro, galibiyet 450 bin ve beraberlik ödülü 150 bin Euro. Ciddi bir gelirden olan Kanarya için oyuncu satışı artık zorunlu hale geldi.

YENİ TEKLİF BEKLENİYOR

Harcama limitlerini artırmak adına, Mimovic, Diego Carlos, Emre Mor ve Cengiz Ünder gibi gözden çıkarılan oyuncuların yanı sıra talibi olan Amrabat ve Yusuf’un satılması gündemde. Faslı orta saha oyuncusuna İtalya ve Suudi Arabistan’dan ilgi var.

Yusuf için Marsilya ve Inter’in teklifleri geri çevrilmişti. 20 milyon Euro’luk bir rakam, yönetimi ikna edebilir.

Öte yandan, ilk 11’in önemli bir parçası olsa da iyi bir teklif gelmesi halinde En-Nesyri’nin satışına da onay çıkacağı öğrenildi.