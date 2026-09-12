Fenerbahçe'de beklenen kare! İsmail Kartal döndü

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Fenerbahçe'de görevine devam eden İsmail Kartal, antrenmana çıktı. Fenerbahçe, deneyimli teknik adam için paylaşım yaptı.

Sarı lacivertliler, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor." paylaşımında bulundu.

FENERBAHÇE'DE YAŞANANLAR

İsmail Kartal, perşembe akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya karşı oynanan maçın ardından Fenerbahçe'deki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Aziz Yıldırım ise İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini açıkladı.

CUMA ANTRENMANA ÇIKMADI

İsmail Kartal, yaşananların ardından cuma günkü idmanda yer almadı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile görüştü ancak deneyimli teknik adamı ikna edemedi.

Başkan Aziz Yıldırım, devreye girdi ve İsmail Kartal'ı ikna etti.

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Sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından cuma akşamı saat 20.30 sularında teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini açıkladı.

RESMİ HESAPTAN GÖRSELLER PAYLAŞILDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Fenerbahçe'nin cumartesi günü gerçekleştirdiği antrenmanda İsmail Kartal takımın başında yer aldı.