Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Ömer Faruk Beyaz Stuttgart ile anlaşma sağladı

Sarı lacivertlilerle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Ömer Faruk Beyaz, Almanya yolcusu...

Bundesliga ekibi Stuttgart'ın Ömer Faruk Beyaz'la 2025 yılına kadar anlaşma sağladığı ve transferin ilerleyen günlerde resmiyet kazanacağı iddia edildi.

Sky Sport muhabiri Max Bielefeld, Stuttgart'ın transferi ilerleyen günlerde resmiyete kavuşturacağını duyurdu.

Devlerin takibindeydi

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ömer'in adı Liverpool, Schalke, Borussia Dortmund, Manchester United gibi birçok dev kulüple anılıyordu.

"Ömer Faruk süreci olumsuz gidiyor"

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz'la yaptıkları görüşmelerin olumsuz gittiğini belirtmişti.

Ömer Faruk'a çok iyi şartlar içeren bir proje sunduklarını vurgulayan Belözoğlu, "Ömer 17 yaşında, Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Tahir hocanın gelmesiyle başlayan süreçte 10 maçımız vardı, hepsinde kadroda oldu. 10 maçın 5'inde görev aldı. Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içinde olduğumu söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı. İçimden keşke 17 yaşında bana karşı böyle bir proje ve davranışla gelinseydi bile dedim. Ömer benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında “en genç kaptan” olarak Ömer Faruk yazacak. Ancak ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum. Buradan ayrılsa dahi onu koruma derdinde olurum. Ömer süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Projenin içi kendisi için olumlu şartlarda dolu ama büyük fotoğrafa bakınca süreç olumlu gitmiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.