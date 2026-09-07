Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Yeni takımı belli oldu

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Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen ve bir süredir ayrılık için çeşitli kulüplerle görüşmelerde bulunan Rodrigo Becao, sarı-lacivertli takımla yollarını ayırdı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rodrigo Becao, Rusya Ligi ekiplerinden Rodina Moskova ile anlaşmaya vardı.

İstanbul'dan ayrılan Brezilyalı savunmacı sağlık kontrolünden geçmek resmi sözleşmeyi imzalamak için Rusya'ya gitti.

PERFORMANSI

2023 yazında Udinese'den 8.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Becao, sarı-lacivertli takımda geçirdiği 3 yılda 38 maça çıktı ve 2 gol - 1 asist üretti.

Becao geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giymişti.