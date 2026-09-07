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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Yeni takımı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Rodrigo Becao
Fenerbahçede beklenen ayrılık gerçekleşti Yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 17:24

Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen ve bir süredir ayrılık için çeşitli kulüplerle görüşmelerde bulunan Rodrigo Becao, sarı-lacivertli takımla yollarını ayırdı.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rodrigo Becao, Rusya Ligi ekiplerinden Rodina Moskova ile anlaşmaya vardı.

İstanbul'dan ayrılan Brezilyalı savunmacı sağlık kontrolünden geçmek resmi sözleşmeyi imzalamak için Rusya'ya gitti.

Fenerbahçede beklenen ayrılık gerçekleşti Yeni takımı belli oldu

PERFORMANSI

2023 yazında Udinese'den 8.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Becao, sarı-lacivertli takımda geçirdiği 3 yılda 38 maça çıktı ve 2 gol - 1 asist üretti.

Becao geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giymişti.

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Rodrigo Becao

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