Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti! İmza için ülkeden ayrıldı

Fenerbahçe’nin geçen sezon devre arasında yaklaşık 11,5 milyon euro bonservis edeli ödeyerek Aston Villa’dan kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Diego Carlos, sarı-lacivertli kulüpte beklentilerin oldukça altında kaldı.

Kadroda düşünülmediği kendisine iletilen ve bir süredir takım arayan 32 yaşındaki savunma oyuncusu İtalya Serie A ekiplerinden Como ile anlaşmaya vardı.

Matteo Moretto'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Como 1907, Diego Carlos'un satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Brezilyalı stoper, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.

KİRALAMA BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun verdiği bilgiye göre; Como, Diego Carlos için Fenerbahçe'ye 2.8 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

SADECE 5 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Fenerbahçe forması altında geçirdiği 7 ayda yalnızca 5 resmi maçta görev yapan Carlos, sahada bulunduğu 188 dakikada ise 1 sarı kart gördü.