×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Becao’nun dönüş maçı netleşti

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Becao#Süper Lig
Fenerbahçede Becao’nun dönüş maçı netleşti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 23:26

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Pendikspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve uzun süredir formasından uzak kalan Rodrigo Becao’nun dönüş maçı netleşti.

Haberin Devamı

Pendikspor’la 29 Ekim tarihinde oynanan Süper Lig maçında tendonu kopan ve geçirdiği ameliyatın ardından 2 ay sahalardan uzak kalan Rodrigo Becao’nun önümüzdeki hafta koşulara başlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe sağlık ekibi 27 yaşındaki Brezilyalı stoperi 27 Ocak’ta oynanacak Samsunspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.

Gözden KaçmasınManchester Unitedda Altay Bayındırı yıkan gelişmeManchester United'da Altay Bayındır'ı yıkan gelişmeHaberi görüntüle

FRED YENi YILA iSTANBUL’DA GiRDi

Yeni yıla İstanbul’da, takım arkadaşları Mert Müldür ve Becao ile giren Fred hakkında sosyal medyada çıkan “Yılbaşını Brezilya’da geçirmek için kasten kırmızı kart gördü” dedikodularını da bitirdi.

Brezilyalı futbolcu 4-3 biten Kayserispor maçının 90+8. dakikasında Zorbay Küçük’ün verdiği faul kararına kızıp önce topa vurarak sarı kart görmüş, ardından da maçın hakemine hakaret edince kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Haberin Devamı

Bunun üzerine özellikle sosyal medyada “Yılbaşı tatili için bilerek kendini attırdı” dedikoduları ortaya atılmıştı.

Gözden KaçmasınArda Güler için aylardır beklenen müjde geldi İlk maçının tarihi belirlendi...Arda Güler için aylardır beklenen müjde geldi! İlk maçının tarihi belirlendi...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Becao#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!