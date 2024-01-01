Fenerbahçe'de Becao’nun dönüş maçı netleşti

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Pendikspor’la 29 Ekim tarihinde oynanan Süper Lig maçında tendonu kopan ve geçirdiği ameliyatın ardından 2 ay sahalardan uzak kalan Rodrigo Becao’nun önümüzdeki hafta koşulara başlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe sağlık ekibi 27 yaşındaki Brezilyalı stoperi 27 Ocak’ta oynanacak Samsunspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.

FRED YENi YILA iSTANBUL’DA GiRDi

Yeni yıla İstanbul’da, takım arkadaşları Mert Müldür ve Becao ile giren Fred hakkında sosyal medyada çıkan “Yılbaşını Brezilya’da geçirmek için kasten kırmızı kart gördü” dedikodularını da bitirdi.

Brezilyalı futbolcu 4-3 biten Kayserispor maçının 90+8. dakikasında Zorbay Küçük’ün verdiği faul kararına kızıp önce topa vurarak sarı kart görmüş, ardından da maçın hakemine hakaret edince kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

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Bunun üzerine özellikle sosyal medyada “Yılbaşı tatili için bilerek kendini attırdı” dedikoduları ortaya atılmıştı.