Fenerbahçe'de Becao ve Osayi'nin MR'ları çekildi! Ciddi sakatlıkları var mı?

Haberin Devamı

Fenerbahçe'ye Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak durumunda kalan iki oyuncudan ilk gelen haberler olumlu.



Fenerbahçe Becao ve Osayi-Samuel'in MR'larında ciddi bulgulara rastlanmadı. Becao'nun Samsunspor maçına yetişebilme ihtimali bulunuyor. Brezilyalı futbolcu 68. dakikada yerini Samet Akaydına bırakmıştı.

İLK MAÇTA ŞANSSIZLIK YAŞADILAR

Fenerbahçe’de Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, Gaziantep FK karşılaşmasına devam edemedi. Mücadelenin 12nci dakikasında girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan Osayi-Samuel, 31inci dakikada kendisini yere bıraktı.

Karşılaşmanın 34üncü dakikasında ise yerine Jayden Oosterwolde dahil oldu.