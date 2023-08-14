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Fenerbahçe'de Becao ve Osayi'nin MR'ları çekildi! Ciddi sakatlıkları var mı?

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#Fenerbahçe#Becao#Osayi
Fenerbahçede Becao ve Osayinin MRları çekildi Ciddi sakatlıkları var mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 14:59

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadelede sakatlık yaşayıp oyundan çıkan iki oyuncunun durumu netleşti.

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Fenerbahçe'ye Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak durumunda kalan iki oyuncudan ilk gelen haberler olumlu.

Fenerbahçe Becao ve Osayi-Samuel'in MR'larında ciddi bulgulara rastlanmadı. Becao'nun Samsunspor maçına yetişebilme ihtimali bulunuyor. Brezilyalı futbolcu 68. dakikada yerini Samet Akaydına bırakmıştı. 

İLK MAÇTA ŞANSSIZLIK YAŞADILAR

Fenerbahçe’de Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, Gaziantep FK karşılaşmasına devam edemedi. Mücadelenin 12nci dakikasında girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan Osayi-Samuel, 31inci dakikada kendisini yere bıraktı.

Karşılaşmanın 34üncü dakikasında ise yerine Jayden Oosterwolde dahil oldu.

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#Fenerbahçe#Becao#Osayi

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