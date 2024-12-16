×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Becao sezonu kapattı, Livakovic yeni yılla dönecek

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Becao#Livakovic
Fenerbahçede Becao sezonu kapattı, Livakovic yeni yılla dönecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 07:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sakatların durumunu açıkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de dünkü maçta 30’da Livakovic, 53’te Oğuz ve 78’de Becao sakatlanarak oyuna devam edemedi. Teknik direktör Jose Mourinho, durumu en kötü olan oyuncunun Becao olduğunu ve sezonu kapattığını söyledi. Portekizli çalıştırıcı, “Becao bir diz sakatlığı yaşadı. Sezonu kapattığını düşünüyorum. Ligin geri kalanında oynayamayacak maalesef” dedi. 

Mourinho, kaleci Livakovic için de şu açıklamayı yaptı: “Livakovic’in yaşadığı sakatlığın gerginlik sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Kas sakatlıklarının birden çok sebebi oluyor. Bazen yorgunluk, bazen ters hareket, bazen de gerginlikten dolayı olabiliyor. Cuma günü Eyüpspor karşısında forma giymesini beklemiyorum. Yeni yılla birlikte döneceğini düşünüyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Becao#Livakovic

BAKMADAN GEÇME!