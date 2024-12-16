Fenerbahçe'de Becao sezonu kapattı, Livakovic yeni yılla dönecek

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Fenerbahçe’de dünkü maçta 30’da Livakovic, 53’te Oğuz ve 78’de Becao sakatlanarak oyuna devam edemedi. Teknik direktör Jose Mourinho, durumu en kötü olan oyuncunun Becao olduğunu ve sezonu kapattığını söyledi. Portekizli çalıştırıcı, “Becao bir diz sakatlığı yaşadı. Sezonu kapattığını düşünüyorum. Ligin geri kalanında oynayamayacak maalesef” dedi.

Mourinho, kaleci Livakovic için de şu açıklamayı yaptı: “Livakovic’in yaşadığı sakatlığın gerginlik sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Kas sakatlıklarının birden çok sebebi oluyor. Bazen yorgunluk, bazen ters hareket, bazen de gerginlikten dolayı olabiliyor. Cuma günü Eyüpspor karşısında forma giymesini beklemiyorum. Yeni yılla birlikte döneceğini düşünüyorum.”