Fenerbahçe'de Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun sonrası sürpriz

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından Rodrigo Becao da kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

2,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

30 yaşındaki Brezilyalı savunmacının sarı-lacivertli kulüple 2,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023-24 sezonunun başında Udinese'den 8,3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Rodrigo Becao, sarı-lacivertli forma altında bugüne dek 38 maça çıkarken 2 gol atıp 1 de asist üretti.

BU SEZON 6 DAKİKA OYNADI

29 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 6 dakika sahada kaldı.

İRFAN CAN VE CENK TOSUN EKİM'DE KADRO DIŞI BIRAKILDI

Sadettin Saran'ın başkan seçilmesi sonrası Fenerbahçe, 12 Ekim Pazar günü yapılan açıklamada İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'ın kadro dışı bırakıldığı duyurulmuştu.