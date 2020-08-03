MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
GeriFutbol Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 13:37,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Kulübü'nde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilen bayramlaşmaya, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri ile amatör branşlardan sporcular katıldı.



Törende konuşan Vefa Küçük, bayramlaşmaya büyük bir katılım olduğunu belirterek, "Bu, Fenerbahçe'mizin gücünü, birliğini ve beraberliğini gösteren güzel bir tablo" ifadesini kullandı.

Burak Çağlan Kızılhan da törene katılanların bayramını kutlayarak, "Başkanımız ve bizlere emanet ettiğiniz bu kutsal görev adına, yarınlara olan inancımız ve umudumuzla durmadan çalışıyoruz. Bu çalışmalarda en büyük motivasyonumuz ve gücümüz sizlersiniz. Birbirimize olan inancımız ve desteğimizle en doğru adımları atıp, inşallah en başarılı ve mutlu günlerle bir arada olacağız. Fenerbahçe değerleri çerçevesinde yarınlarımıza en güzel şekilde yürüyeceğiz" diye konuştu

Fenerbahçede bayramlaşma töreni yapıldı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle