Fenerbahçe’de Batshuayi’nin sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edildi

Haberin Devamı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Michy Batshuayi’nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE KAFİLESİ ANTALYA’DA

Spor Toto Süper Lig 26’ncı haftasında Fenerbahçe, yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için Antalya’ya geldi.



Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında FENERBAHÇE yarın saat 19.00’da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Gazipaşa - Alanya Havalimanı’na geldi. Fenerbahçeli futbolcuları havalimanında az sayıda taraftar karşıladı. Futbolcular ile teknik heyet, otobüsle maçın oynanacağı Alanya’da kamp yapacakları otele hareket etti.