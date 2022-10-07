Fenerbahçe'de Batshuayi ve İsmail Yüksek'ten AEK Larnaca maçı sonrası açıklamalar

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UEFA Avrupa Ligi maçında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Michy Batshuayi şunları söyledi:

Fenerbahçe formasıyla ilk kez bu kadar uzun süre sahada kaldım. Artık daha güçlüyüm. Hem bireysel hem de takım olarak özgüvenliyiz. Oynayan oynamayan herkes sıkı bir şekilde, fazlasıyla çalışıyor. Taraftarımızın önünde goller atmak çok önemli. Onlarla golleri kutlamam çok güzel... Rossi golde çok iyi bir pas verdi. O da iyi oynadı. Tüm takımın performansı mutluluk verici.

İsmail Yüksek: Oyunsa oyun, mücadeleyse mücadele

Maç boyunca iyi bir performans sergileyen İsmail Yüksek ise şu ifadeleri kullandı:

Değerli bir 3 puan aldık ve lider olduk. Namağlup devam ediyoruz. Sahada basmadık yer bırakmadık. Fenerbahçe formasına yakışır mücadele ettik. Taraftarımızla birlikte farklı bir seviyeye çıkıyoruz. Zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Rakibi tebrik etmek lazım, iyi mücadele ettiler, iyi oynadılar.

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Kendi sahamızda mağlup olmak istemiyor, sonuna kadar mücadele ediyor, kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Mücadeleyse mücadele, oyunsa oyun. Taraftar da olunca farklı bir ambiyans oluyor ve galibiyet geliyor.