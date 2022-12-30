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Fenerbahçe'de Batshuayi atıyor, eski günlerine dönüyor!

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#Fenerbahçe#Batshuayi#Belçika
Fenerbahçede Batshuayi atıyor, eski günlerine dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 07:00

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, ülkesinin manşetlerini süslüyor.

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Belçika gazeteleri, son olarak Hatay karşılaşmasında da fileleri sarsan yıldız oyuncu için özgü dolu ifadeler kullandı

F.Bahçe'de bu sezon 16 maçta 11 gole imza atan Michy Batshuayi bu performansı ile ülkesi Belçika’da manşetlere çıktı.

Belçika gazeteleri ‘Batshuayi hala gol atıyor ve eski günlerine dönüyor’ yorumlarını yaptı. Flaman gazetelerinden Nieuwsblad, Fenerbahçe’nin 4 golle kazandığı Hatay maçı için, “Fenerbahçe üst üste iki yenilgiden sonra galibiyeti tattı. Michy Batshuayi’nin golü takımının zafer kazanmasına yardımcı oldu” ifadesini kullandı. RTBF ise “Fenerbahçe, uğur tılsımı Michy Batshuayi sayesinde yine güldü” başlığıyla Sarı-Lacivertliler’in galibiyetini okuyucularına duyurdu.

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#Fenerbahçe#Batshuayi#Belçika

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