Fenerbahçe'de başkanlar karşı karşıya! Sadettin Saran, Ali Koç ve Aziz Yıldırım konuşacak

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de camia yarınki Yüksek Divan Kurulu toplantısına kilitlendi. 21 Eylül’de göreve gelen Sadettin Saran’ın ilk kez kulüp başkanı olarak katılacağı Yüksek Divan Kurulu toplantısında eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Hakan Bilal Kutlualp gibi önemli isimlerin Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde hazır bulunmaları bekleniyor. Bu buluşma sarı lacivertlilerin 25 Ekim Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili yönetime yetki verilmesi yönündeki maddeler (11., 12., 13.) hakkında divan üyelerine bilgi verilmesi bekleniyor.

SAĞDUYULU HER F.BAHÇELİ KONUNUN ÖNEMİNİ GÖRECEK

Bu açıdan bakıldığında divan kurulu bir hafta sonra gerçekleşecek genel kurulun adeta bir provası olacak. Başkan Sadettin Saran önceki gün basın toplantısında yarınki buluşmanın önemini “Önümüzde hafta genel kurulumuz var, bu çok önemli! Daha önce kapsamının net bir şekilde çok iyi anlatılamadığını düşünüyorum. Bu sefer Divan’da arkadaşlarımız ve biz çalışmalar yapıyoruz. Bunu çok net bir şekilde ifade edeceğiz. Sağduyulu olan her Fenerbahçeli bunun ne kadar önemli olduğunu görecek. İnşallah onu da geçeceğiz” sözleriyle ifade etmişti.

Haberin Devamı

ESKİ BAŞKAN ALİ KOÇ DA KONUŞMA YAPACAK

Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun ilk günü olan 20 Eylül’de Aziz Yıldırım’ın tavsiyesi doğrultusunda üyelerin onaylamadığı 11-12-13. maddeler hakkında eski başkanın bu kez “Onay alınırsa yeni yönetim neler yapmayı planlanıyor? Detaylarıyla anlatın dinleyelim, ikna olursak destekleyelim” tarzında bir konuşma yapması bekleniyor. Diğer bir eski başkan Ali Koç’un da gündeme dair konuşma yapacağı gelen bilgiler arasında. Bu arada Sadettin Saran’ın “Divanda detaylı olarak anlatacağız” dediği hisse satışları, mali durum başta olmak üzere birçok konuda da üyelere bilgi verilecek.