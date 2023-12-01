Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç, 6-1'lik Nordsjaelland yenilgisi sonrası futbolcularla görüştü: Kabul edilemez

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 14.haftasında 4 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağız maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı idmanla başladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelerek antrenman öncesinde takımla bir toplantı yaptı.

Dün akşam alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Ali Koç, takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti. Takım olarak birlikte kaybedilip, birlikte kazanıldığının altını çizen Başkan Ali Y. Koç, takımda yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncuların bulunduğunu, onların önderliğinde yeniden bir galibiyet serisi yakalayan takım kimliğine bürüneceklerine inandığını söyledi.

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Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Dün Nordsjaelland ile oynadığımız maçta ilk 11’de görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı. Bir süredir sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Fred antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına 2 Aralık Cumartesi günü yapacağı çalışmayla devam edecek.