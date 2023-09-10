Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un hayali gerçeğe dönüşüyor

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Başkan Ali Koç'un en büyük hayallerinden biri olan Fenerbahçe Spor Akademisi için önemli bir gelişme yaşandı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hayallerinden birisi de tüm altyapı tesislerinin yan yana olduğu Fenerbahçe Akademisi'ni kurmaktı.

Haberde, Ali Koç'un bu hayalinin gerçeğe dönüşeceği ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Fenerbahçe Akademisi basına tanıtılacağı belirtildi.

Arazinin sahibi olabilmek için gerekli olan 4-5 milyon lira harç ücretinin Ali Koç tarafından yatırıldığı ve tesisin Fenerbahçe'ye kazandırıldığı kaydedildi.