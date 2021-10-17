Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor maçı sonrası zehir zemberek açıklama! "Resmen bizi katlettiler"

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Ali Şansalan'ın tek doğru kararının aleyhlerine verdiği penaltı olduğunu söyleyen Koç, "Taraftarıma sesleniyorum, sakin olun. Yumruğu masaya vurun, asın, kesin, düdük astırın diyorsunuz. Bu takım uzatmalarla birlikte 80 dakika 10 kişi oynadı, terinin son damlasına kadar savaştı. Hakemin belki de tek doğru kararı penaltıydı." dedi.

"OPERASYON ÇEKMEYE BİRİNİ YOLLASAYDINIZ..."

Kim'e verilen kırmızı karttan sonra oyunun seyrinin değiştiğini belirten Koç, "Buraya art niyetle operasyon çekmeye birini yollasaydınız, buna benzer bir hakem performansı olurdu. Bu maç 11'e 11 oynansaydı, buradan galibiyetle ayrılmamamız söz konusu değildi. Türk futbolunda yaşanan hakem rezaleti artık norm olarak kabul ediliyor. Bu böyle gitmeyecek, bunun mücadelesini vereceğiz. Bu sistemin ne kadar garabet olduğunu artık sadece ben değil, başkaları da söylüyor. Kim'e verilen karttan sonra oyunun bütün seyri, gidişatı değişti. Beni en çok rahatsız eden, hakemin Fenerbahçeli oyunculara olan yaklaşımı, mimikleri... Mimiklerinden tuttuğu takımı belli eder mi? Bu noktaya geldi iş." şeklinde konuştu.

RİZE-G.SARAY MAÇINA DEĞİNDİ

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Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Rize - Galatasaray maçındaki hakem kararlarını da eleştiren Ali Koç, "Rize - Galatasaray maçı, haddime değil ama Galatasaray bir gol yiyor, net faul. Galatasaray 3. golü atıyor, net faul, 2-3 tane faul. Maçı 8 dakika uzatmış, arkasına 4 dakika daha koyuyor, 3-4 tane korner attırıyor. Bunlar kaos ortamı mı yaratmaya çalışıyor?" dedi.

"BU TAKIMA SAHİP ÇIKIN"

Camia olarak takımlarının yanında olacaklarını belirten Koç, "Ali Şansalan değil 'Ali Maçalan'. Artık harekete geçme zamanı, artık ayaklanma zamanı, camiama sesleniyorum. Sabiha Gökçen'e gitmek için hazırlık yapıldığını duyuyorum. Yapın. Bu takıma sahip çıkın. Bütün hakemleri bir gecede değiştiremeyiz ama bu hakemleri istediğimiz performansa getirene kadar kaotik ortamı, güven müessesini minimize edebiliriz. İki senedir doğrandık. Öyle ya da böyle bu sistem değişecek. Bu adamlar ne yapmaya çalışıyor? Bu kadar zor mu? Teknoloji geldikten sonra hakem performansı geriye giden tek ülke herhalde biziz. Teknoloji gelmiş, bunu bile kullanamıyoruz." diye konuştu.

"SON 2 SENEDİR RESMEN KATLETTİLER BİZİ"

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Son iki senedir hakem kararlarından çok olumsuz etkilendiklerini kaydeden Koç, "Fenerbahçe camiasına sesleniyorum. Sakin olun, bunların kökü temizlenecek. Düdüğü astır falan... Bunlar düdüğü 2 gün asar, 3. gün verirler. Sistemin kökünden değişmesi lazım. Bu adam, bu maça atanmamalıydı. Başından da böyle söyleniyordu, biz ağzımızı açmadık. Bizim tarzımız bu değil. Maçtan önce konuş, hakemi baskı altına al... Bu hakemlerin insanların emeklerini çalmaya ne hakları var? Son 2 senedir resmen katlettiler bizi. Geçen sene 15 puanımız çalındı. Bu böyle gitmez! Ya çarpışarak değişecek ya da aklı selim herkes omuz omuza vererek değişecek." dedi.