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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan Kim Min-Jae açıklaması: 'Gelsinler bakalım!'

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Fenerbahçede başkan Ali Koçtan Kim Min-Jae açıklaması: Gelsinler bakalım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmesine serbest kalma bedeli olduğu iddia edilen Kim Min-Jae hakkında önemli açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmesine serbest kalma bedeli olduğu iddia edilen Kim Min-Jae hakkında konuştu. Güney Koreli stoperin çok iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayan Koç, ''8-9'a alabiliyorlarsa gelsinler bakalım. Kim, dünya çapında bir oyuncu.'' dedi.

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Sarı Lacivertli ekipte Başkan Ali Koç, Güney Koreli stoperin sözleşmesinde 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu iddialarını yalanladı.

Kim'in dünya çapında bir oyuncu olduğunu vurgulayan Ali Koç, "8-9'a alabiliyorlarsa gelsinler bakalım. Kim, dünya çapında bir oyuncu. Onu bir sezondan fazla burada tutabilirsek ne ala. Daha %60-70'iyle oynuyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu, Sarı Lacivertli forma ile çıktığı 9 resmi maçta 784 dakika sahada kaldı.

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