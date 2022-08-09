Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan hakem tepkisi ve forvet transferi açıklaması

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Yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Ali Koç, "Yeni sezon hayırlı, uğurlu olsun. Türk futbolunun ilerlediği bir sezon olsun. Her zaman dediğimiz gibi adil rekabetin olduğu bir sezon olsun. Marka değeri olarak, yayın geliri olarak, ekonomik nerelere geldiğimiz ortada. Ama hayat devam ediyor. Bir şekilde bu şartlara ayak uydurmamız gerekiyor. Federasyon da elinden geleni yapmaya çalışıyor" diye konuştu.

"BEKLENMEDİK BİR SONUÇ AMA BELKİ DE HAYIRLI BİR SONUÇ"

Ümraniyespor’u gösterdiği performans nedeniyle tebrik eden Ali Koç, "Bugünkü sonuç beklenmedik bir sonuç ama belki de hayırlı bir sonuç. Hem eksiklerimizi görmek hem uyanmak için. Öncelikle Ümraniyespor’u tebrik etmek istiyorum. Ligimize yeni çıkmış bir ekip ama tecrübeli bir ekip gibi sahada elinden geleni yaptı. Dolayısıyla onların hakkını vermek gerek. Biz kötüydük. Çok daha iyisini bekliyorduk. Ancak şu aşamada panik olacak, endişeye kapılacak hiçbir şey yok. Hayırlı sonuç derken şunu kastediyorum. Hep birkaç hafta kazanarak başlıyoruz. Sonra sıkıntı dönem oluyor. Belki de bu sezon beklentilerimiz çerçevesinde bu başlangıç, hayırlı bir başlangıç olur demek istiyorum. Biz takımımıza, hocamıza sonuna kadar güveniyoruz. Transferlerin çoğunu yaptık. Bir mevki kaldı. Şimdi elimizdeki fazla yabancıları elden çıkartmak için 4 haftamız var. Ona odaklanıyoruz. Benim endişe ettiğim hiçbir şey yok. Özlediğimiz, arzuladığımız son Kiev maçları da dahil kırmızı karta kadar, ondan sonraki maç futbol yerleşecektir. Taraftarımızın görmek istediği futbol bizim normumuz haline gelecektir. Bu norm değil, futbol kazası diyelim" şeklinde konuştu.

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"POZİSYON DIŞARDA GİBİ GELDİ"

Ümraniyespor’un penaltı kazandığı pozisyonun net şekilde ceza sahası dışında olduğunu belirten Ali Koç, "Bana da net dışarda geldi. VAR’da da baya zaman harcandı. Biz hayret ettik. Ama hakem kötüydü. Ama hakemin kötü olması, oynadığımız kötü futbolun bizi aldatmaması lazım. Bence en feci durum, oyunun çok durması. Bizim Türkiye’de buna çare bulmamız lazım. Oyun, mütemadiyen duruyor. Hakem bildiğimiz hakem. Geçen sezonlardan da sıkıntılı bir isim olduğu ortada. Burada yöneten kadro bence iyi değildi. Neredeyse her golde VAR’a gidildi. Oyun çok fazla durdu. Burada iki tane Avrupa maçı gördük. Orada da gördünüz hakemleri. Tabii ki hakem hata yapabilecektir ama 90 dakikaya bu kadar hata sığdırmak beceri ister. Ama hakem üstünde konsantre olmak doğru olmaz. Çünkü biz o zaman kötü oyunumuza mazeret arıyor oluruz. Ama bu hakem performansını kabul edemeyiz. Bir daha böyle bir şey başımıza gelirse, o zaman durum çok farklı olur. Tepkimiz de çok çok farklı olur. Bu hakemler için ben geçen sezon söyleyeceklerimi söylemiştim. Gerekirse bu sezon devamını da getireceğim. Ama önemli olan Türkiye’de, ligde hangi maç olursa olsun futbolun daha fazla oynanması. 90 dakikada oynama sürelerine baktığınız zaman pek çok konuda olduğu gibi burada da Avrupa’nın çok gerisindeyiz. Bunu da marka değeri açısından sakıncalı buluyorum. Futbolun paydaşlarının bunu hak etmediğini düşünüyorum" dedi.

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"MUHTEMEL POZİSYONLAR İÇİNDE CEPTE YEDEK İSİMLER DURUYOR"

Yabancı kuralında yaşanan değişikliğin doğru olduğunun altını çizen Koç, şöyle konuştu:

"Kural değişikliği, çok doğru bir kural değişikliği. Sayın Süleyman Hurma’nın fikridir. Başkanlar arasında, futbola en hakim olan isimlerden birisi. Çok doğru bir karar. Doğru bir karar olduğu için de federasyon olumlu baktı. Onunla ilgili ben yabancı transfer derken, 14’te kalacağız. Kategoriye girmeyenlerle yollarımızı ayıracağız. Bununla beraber, Yüksek Divan Kurulu’nda ifade ettiğim gibi oyuncularımıza ilgi gösteren kulüplerde var. Bakarsınız, reddedemeyeceğimiz bir teklifle karşı karşıya geliriz, o zaman o mevkii içinde arayış içinde oluruz. Muhtemel pozisyonlar içinde cepte yedek isimler duruyor. U21 kuralı da bir avantaj. Onu da 3 olmasa da 1, 2 değerlendirmek istiyoruz."

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"BEN HOCAMIZA DA EKİBİMİZE DE GÜVENİYORUM"

Transfer planlamasının teknik direktör Jorge Jesus’un arzu ve direktifleri çerçevesinde yapıldığını söyleyen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Planlama tamamen hocanın arzu ve direktifleri çerçevesinde. Buraya gelmeden 4, 5 diyordu. Takımla 1.5, 2 ay geçirince ve bazı fırsatlar da çıkınca onları değerlendirmek istedik. Bizim camiamız öyle bir camia ki her şeyi hocaya bıraksan neden öyle yapıyorsun, transfer yapınca neden yönetim yapıyor, hoca yapmıyor. Bir orta yolu yok ne yazık ki. Ben hocamıza da ekibimize de güveniyorum. Panik yapacak bir şey yok. Yolun başındayız. Dediğim gibi belki de hayırlı bir sonuç oldu."

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"BİZ TRANSFER İMZALAMADAN KİMSEYLE KONUŞMUYORUZ"

Adı sarı-lacivertli ekiple anılan Maxi Gomez konusunda gelen bir soru üzerine konuşan Ali Koç, "Bizim yoğurt yiyişimiz artık ortada. Biz transfer imzalamadan kimseyle konuşmuyoruz. Gittik, gördük, medyaya haber sızdırmak bizim öyle bir derdimiz yok. Buna da saygı duymanız gerekiyor. İmzalandığı zaman görürsünüz. Bu kadar basit. Maxi Gomez diyorsunuz. Oraya gelene kadar bize kimler yakıştırıldı bugüne kadar. Sadece bu mevki için değil. Sadece bize değil. Pek çok takıma. Ne yazık ki bazı menajerlerle, bazı basın mensupları el ele iş yapıyor. Bunu da benden iyi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"SAHA HAKEMLERİ VE VAR HAKEMLERİNİN AYRILMASI DOĞRU YÖNDE BİR ADIMDIR"

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Saha ve VAR hakemlerinin ayrılmasının doğru bir adım olduğuna dikkat çeken Ali Koç, "Saha hakemleri ve VAR hakemlerinin ayrılması doğru yönde bir adımdır. Ben geçen sezon neler söyledim. Hakemler, atamalar nasıl olmalı bakın hepsi tek tek gerçekleşiyor. Doğru istikamette adımlar. Federasyonumuzun niyetinden hiçbir şüphem yok. Ama hakemlerimiz malumunuz. İnsanlar da iyi niyet olmadığı sürece, istediğin sistemi getir, teknolojiyi kullan. İstediğimiz sonuca ulaşamayız" diye konuştu.

Transferin son haftasında çıkabilecek fırsatları beklediklerini belirten Ali Koç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bazen maddi imkanlar sınırlıysa, istediğinizi yapamazsınız. Forvet pozisyonu da en pahalı transfer. Ama bir gerçek daha var ki Ağustos’un 10’undan sonra, son haftası geçmişte gördüğümüz gibi çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz."