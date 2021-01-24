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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2021 - 00:26 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan Burak Yılmaz yanıtı! "Gereksiz oldu..."

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Burak Yılmaz'ın Mesut Özil transferi hakkında gelen soruya verdiği yanıt için konuştu. Burak Yılmaz'ın başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Koç, tecrübeli golcünün Mesut hakkındaki sözlerini ise gereksiz bulduğunu belirtti.

Kariyerine Fransa'da devam eden yıldız golcü Burak Yılmaz, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi hakkında gelen soruya verdiği yanıtla olay olmuştu.

Tecrübeli golcünün açıklamaları sorulan Başkan Koç, "Burak Yılmaz'ın, Mesut Özil hakkındaki sözleri hakkında ne dersiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Burak Yılmazdan şaşırtan Mesut Özil yanıtı
Burak Yılmaz'dan şaşırtan Mesut Özil yanıtı!

Beyaz TV'ye konuyu değerlendiren Koç, "Burak Yılmaz'ın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu açıklaması gereksiz oldu. Kendisi de akşam yatarken üzülmüştür. Küçük bir yıpratma çalışması var Mesut'a karşı ama bunlar Mesut'u daha fazla motive edecektir." diye konuştu.

Ne olmuştu?

"Mesut Özil'e başarılar dilerim ama..."

Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'le ilgili yorum yapmak istemediğini belirten tecrübeli golcü, "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama ben açıkçası benimle A Milli Takım'da forma giymiş oyuncularla ilgili yorum yapmak isterim." şeklinde konuşmuş ve sosyal medyada tepki çekmişti.

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