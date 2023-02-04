Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yöneticilerden Samandıra ziyareti

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Oyuncu grubu ile bir toplantı gerçekleştiren Başkan Ali Koç; "Divan Kurulu toplantısından sizlere camianın güvenini ve desteğini getirdim. Adana Demirspor maçında tüm yaşananlara rağmen göstermiş olduğunuz mücadele ile gurur duyduk. Böyle devam ettiğimiz sürece şampiyon olacağımıza inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Ziyareti ve desteği için Başkana teşekkür eden Teknik Direktör Jorge Jesus da söz alarak tecrübelerine dayanarak bu takımın şampiyon olacağını inandığını başkan ve oyuncu grubuna söyledi.