Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'tan flaş sözler!

Spor Arena/Süleyman ARAT Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 12-13 Haziran’da yapılması planlanan kongrede göreve yeniden aday olduğunu açıkladı. Dün Ülker Stadı’nda basın toplantısı düzenleyen Koç, seçilmesi halinde daha farklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi. Pandemi nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirten Koç “Kulüplerin en önemli kaynağı olan kombineler localar, bilet satışları yok oldu. Bunun üstüne yayıncı kuruluş çamura yatarak bir kez daha pazarlık yaptı. Küçülen pasta 21 takıma dağıldı” dedi.

"YÜZDE 70 HAZIR BİR KADROMUZ VAR"

Futbolda şampiyon olamadıkları için diğer branşlardaki başarıların göz ardı edildiğini söyleyen Koç, “Bu sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Derinden yaralandık. Başakşehir maçından sonra ‘6 galibiyet, 1 beraberlik şampiyon yapar’ demiştim. Bu tahminlerim bizim alacağımız sonuçlarla ilgili değildi. Rakiplerin de puan kaybetmesi gerekiyordu. Bu, rakibi düşünerek yapılmış tahmindi. Yapacağımız birkaç ilaveyle yeni sezona çok daha güçlü başlayacağız. Bugünden, gelecek sezon için yüzde 70 hazır bir kadro var” diye konuştu.

"OYUNU KURALINA GÖRE OYNAYACAĞIZ"

Ali Koç, başkan adaylığını da şu sözlerle açıkladı: “Her zaman Fenerbahçe’nin menfaatlerini ön planda tutmaya ve geleceğini inşa etmeye çalıştık. Başarılı adımlar attık. Önümüzdeki dönemde bu başarıları kesintisiz sürdüreceğiz ve emeklerimizin karşılığını görmeye başlayacağız. Fenerbahçe’ye almaya değil vermeye geldim. Benim burada sonsuza kadar kalmak gibi bir gayem yok. İlk dönemde yaptığımız hataların çok daha azını yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Fenerbahçe öyle dinamik bir yer ki; deneyimler bazen yetersiz kalıyor. Camiamız rahat olsun. Seçildiğimiz takdirde hatalarımızdan ders çıkardığımızı göreceksiniz. İkinci dönemimiz çok daha farklı olacak.”

Koç ayrıca, “Üzülerek şunu söylüyorum; futbol kültürümüzde rekabette hak ve adalet bakış açısı yok. Farklı bir tavır zamanı gelmişti. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak” dedi.

"FENERBAHÇE DİĞERLERİNDEN ÇOK FARKLI"

Fenerbahçe’nin diğer kulüplerden çok farklı olduğunu savunan Ali Koç, “Yönetimi baskı altına almak, yıldırmak amacıyla gizli ajandası bulunan kötü niyetli eleştiriler diğer camialara oranla çok daha yoğun ve sistematiktir. İlk tökezlemede en önde bayraktarlık yaparlar. Hatta bazılarının taşeronluğunu yaparlar” dedi.

'ZOR' DİYORSUN, ZOR OLACAK Kİ İMTİHAN OLSUN

Ali Koç, seçilmeleri halinde tüm camiayı kucaklayacaklarını belirterek, “Düne takılmadan, güçlü bir Fenerbahçe için sen, ben, o demeden, yolumuza inançla devam edeceğiz. Mevlana’nın sözüyle bitirelim; “Zor’ diyorsun, zor olacak ki; imtihan olsun. İnşallah seçiliriz ve emeğimizin karşılığını alırız.” ifadelerini kullandı.

"PERDE ARKASINDAN KONUŞMAYIN"

Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olmayı düşünenlere önemli mesajlar veren Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: “Açık çağrıda bulunuyorum, işte fırsat. Gelin, sandık eli kulağında. F.Bahçe’ye katkıda bulunmak istiyorsanız, vizyon katmak istiyorsanız gelin anlatın. En güzel yolu aday olup konuşmak. Futbolu nasıl yöneteceksiniz anlatın, nasıl branşları devam ettireceğiniz anlatın. Akıl akıldan üstündür. Çıkın güzel bir rekabet olsun. Ama perde arkasından konuşmayın. Benim de anlatacaklarım olacak. Bekliyoruz, genel kurulumuzun renkli geçmesini F.Bahçe’ye fayda sağlamasını. Kararı camia verecek.”

"TEKNİK DİREKTÖRÜN KİM OLACAĞINI ZAMANI GELDİĞİNDE AÇIKLAYACAĞIM"

Ali Koç, yeni sezonda teknik direktörün kim olacağına yönelik soru üzerine, “Zamanı gelince, hazır olduğumuzda açıklayacağım” dedi. Basın toplantısında soru almayan Koç, önümüzdeki günlerde medya mensuplarıyla bir araya gelerek tüm soruları yanıtlayacağını söyledi.

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