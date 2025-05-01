Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'ten kongre ve derbi açıklaması!

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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İşte Hakan Bilal Kutlualp'in açıklaması;

Değerli Fenerbahçeliler; Sadece sarı-lacivert renklere duyduğunuz karşılıksız sevgiyle başlattığınız bu gönüllü mücadele için her birinize yürekten teşekkür ederim.

Sezonu, DNA’mıza yakışır şekilde derbi galibiyetiyle tamamlamayı diliyorum.

Bu nedenle, içinde bulunduğumuz tablo ne olursa olsun; Kadıköy’ün ruhuna, Fenerbahçe’nin onuruna yakışan bir tribün ve mücadeleyle Beşiktaş derbisini kazanacağımıza yürekten inanıyorum.

Gelecek hafta, olağanüstü kongre süreciyle ilgili detaylı açıklamamı kamuoyuyla paylaşacağımı bilmenizi isterim.

Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Yarınlar Fenerbahçe’nin! Birlikte nice şampiyonluklara!

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