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Futbol
Haber Giriş: 16.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu sevindiren gelişme! Mesut Özil...

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu sevindiren gelişme! Mesut Özil...

Tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül en az üç maçta forma giyemeyecek. Ayağı sakat olan Enner Valencia’nın durumu ise maç günü belli olacak. Öte yandan Mesut Özil'den müjde geldi...

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe'de Başakşehir maçı öncesinde Gökhan Gönül’ün sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği kesinleşirken Valencia’nın yetişmesi için sağlık ekibi yoğun tedavi programı uyguluyor.

Belözoğlu’nun saha içindeki lideri, takım üzerindeki sağ kolu konumundaki Gökhan’ın yerine Başakşehir deplasmanında Nazım Sangare oynayacak.

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Valencia’nın da durumu henüz netleşmedi. Ayak kasında gerilmeden ötürü ödem oluşan Ekvadorlu yıldızın tedavisi titizlikle sürdürülürken gelişmeler gün be gün takip ediliyor. Valencia’nın Başakşehir maçına yetişmeme ihtimali de bulunurken son karar maç günü verilecek

Mesut Özil kulübede

Geçirdiği ağır sakatlığı atlatan Mesut Özil’in Başakşehir maçında kulübede olması bekleniyor. Yaklaşık 10 günüdür takımla çalışan Özel’in, skora ve maçın gidişatına göre son 15 dakika denenebileceği de edinilen bilgiler arasında. Mesut bu sezon 6 maçta oynadı.

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