Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu sevindiren gelişme! Mesut Özil...

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe'de Başakşehir maçı öncesinde Gökhan Gönül’ün sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği kesinleşirken Valencia’nın yetişmesi için sağlık ekibi yoğun tedavi programı uyguluyor.

Belözoğlu’nun saha içindeki lideri, takım üzerindeki sağ kolu konumundaki Gökhan’ın yerine Başakşehir deplasmanında Nazım Sangare oynayacak.

Valencia’nın da durumu henüz netleşmedi. Ayak kasında gerilmeden ötürü ödem oluşan Ekvadorlu yıldızın tedavisi titizlikle sürdürülürken gelişmeler gün be gün takip ediliyor. Valencia’nın Başakşehir maçına yetişmeme ihtimali de bulunurken son karar maç günü verilecek

Mesut Özil kulübede

Geçirdiği ağır sakatlığı atlatan Mesut Özil’in Başakşehir maçında kulübede olması bekleniyor. Yaklaşık 10 günüdür takımla çalışan Özel’in, skora ve maçın gidişatına göre son 15 dakika denenebileceği de edinilen bilgiler arasında. Mesut bu sezon 6 maçta oynadı.

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