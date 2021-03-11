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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 21:29 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de barbekü partisi!

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Fenerbahçe'de barbekü partisi!

Fransa'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda altın madalya elde etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının teknik heyeti ve oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen barbekü organizasyonuna yönetim kurulu üyeleri Burak Çağlan Kızılhan ve Selahattin Baki ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da katıldığı belirtildi.

Yemekte Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar'ın da yer aldığı aktarıldı.

Fenerbahçede barbekü partisi

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