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Fenerbahçe'de B planı hazır! Kim Min-Jae sonrası...

#Fenerbahçe#Kim#Lemos
Fenerbahçede B planı hazır Kim Min-Jae sonrası...

Dinamo Kiev karşısında Serdar Aziz ile Szalai’nin oynaması beklenirken teknik ekibin olası bir sakatlığa karşın B planı da hazır.

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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae’nin kadrodan çıkarılmasından sonra 20 Temmuz’da Dinamo Kiev’le oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında savunmanın Serdar Aziz-Attila Szalai’den oluşması bekleniyor.

Ancak sarı lacivertli ekibin teknik direktör Jorge Jesus ve ekibi her ihtimale karşı defansın göbeği için Tisserand ve Lemos’u da hazırda bekletiyor. Bilindiği gibi UEFA, Şampiyonlar ligi ön eleme maçlarında takımlara maçın başlamasına 24 saat kalaya kadar 2 oyuncu ekleme-çıkarma imkanı sunuyor.

Bunu hesaba katan teknik ekip ayrılması gündemde olan Lemos ve transferle gitmesi beklenen Tisserand’ı bir sakatlığa karşı tedbiren hazır bekletiyor. Dün iki oyuncunun antrenmanda büyük bir ciddiyetle çalışması da dikkatlerden kaçmadı.

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#Fenerbahçe#Kim#Lemos

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