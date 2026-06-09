Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yol haritası belli oldu!

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Fenerbahçe'de önceki gün yapılan olağanüstü kongrede, 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım’ı son derece yoğun ve zorlu bir çalışma maratonu bekliyor. Yönetimindeki isimlerle yaptığı toplantılarda kulübün çözüm bekleyen sorunlarını masaya oturan Yıldırım, yol haritasını şöyle belirledi:

1- TEKNİK DİREKTÖR BELİRLENECEK

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Yıldırım öncelikle futbol takımını emanet edeceği teknik direktörü belirleyecek. 2007-08 sezonunda Fenerbahçe’yi mutlu sona ulaştıran Zico sonrası ligdeki tüm şampiyonlukları yerli hocaların kazanmasını göz önüne alan Yıldırım, Aykut Kocaman’la çalışma kararı aldı. Kocaman’ın yardımcılıklarına da Volkan Demirel ve Dirk Kuyt’ın getirilmesi planlanıyor. Yıldırım’ın, teknik ekibe eski futbolcuları getirmenin takıma olumlu yansıyacağı düşüncesiyle bu isimleri tercih ettiği belirtiliyor.

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2- MURIQI VE GUIRASSY TRANSFERLERİ

Seçim kampanyası sırasında iki santrfor alacağını defalarca dile getiren Aziz Yıldırım, ilk olarak Vedat Muriqi'e imza attıracak. Kosovalı yıldızla anlaştıktan sonra Mallorca Kulübü ile masaya oturan Yıldırım’ın ekibi, 18 milyon Euro’luk bonservis bedelini 15.5 milyon Euro’ya indirdi. İstanbul’da oturacağı evi hazır olan 32 yaşındaki santrfor birkaç gün içinde sözleşme imzalayacak. Muriqi'in ardından, prensipte anlaşma sağlanan Serhou Guirassy’nin bonservisi için Dortmund ile pazarlık yapılacak.

3- HAKAN İÇİN GÖZLER INTER'DE

Hakan Safi’nin kongrenin son günü, anlaştıklarını açıkladığı Hakan Çalhanoğlu, Aziz Yıldırım’ın da transfer listesinde yer alıyor. Yıldırım, orta sahada N’Golo Kante, Mattteo Guendouzi ve İsmail Yüksek ‘in yanına böylesine deneyimli bir ismin eklenmesinin takıma güç katacağı görüşünde. A Milli Takım’ın da kaptanlığını yapan Hakan’ın kulübü İnter, bonservis için makul bir talepte bulunduğu takdirde görüşmelere başlanacak.

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4- KİRADAN DÖNENLER NE OLACAK?

Aziz Yıldırım’ı en çok zorlayacak konu belki de kiralıktan dönen futbolcular olacak. Zira sarı lacivertli kulübün kadrosunda yer alan 11 futbolcu, sözleşmelerinin bitmesinin ardından takıma geri döndü. Aralarında Cengiz Ünder, Diego Carlos, Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat ve Rodrigo Becao gibi yüksek ücretli yabancıların da bulunduğu bu oyuncuların hangilerinin kalıp kalmayacağı yönetim açısından ciddi bir sorun.

5- YABANCI KURALI İÇİN TFF'YE BAŞVURU

Yeni sezon öncesi sadece Fenerbahçe’yi değil, Süper Lig’deki tüm kulüpleri en çok zorlayacak konu, yabancı kontenjanındaki 10+4 sınırlaması olacak. Kiradan dönenler dahil 20 yabancısı bulunan sarı lacivertliler, en az 4 yabancıyı daha kadrosuna katacak ve bu durumda sayı 24’e çıkacak. Aziz Yıldırım’ın yabancı kuralının esnetilmesi için TFF ile bir görüşme yapması bekleniyor.

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