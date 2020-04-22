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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım’dan iki istifa birden
Fenerbahçe Kulübü’nde tam 20 yıl başkanlık yaparak sarı lacivertlilerin tarihine geçen Aziz Yıldırım’dan iki istifa geldi.
Habertürk’e göre Yıldırım ilk olarak kendisinin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı 1907 Derneği’nden ayrıldı.
Aziz Yıldırım ayrıca kurucularından olduğu Fenerbahçe Üniversitesi’nin mütevelli heyetini de bıraktı.
Yıldırım’ın bu kararı, mevcut başkan Ali Koç’un da heyetten ayrılmasıyla birlikte aldığı öğrenildi.
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