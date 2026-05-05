Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri: Camiadan 'başkan ol' baskısı!

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yeni başkanını seçecek.

MEHMET ALİ AYDINLAR ÇEKİLDİ

Mevcut yönetimin geçtiğimiz günlerde seçim kararı alması sonrası adaylar çalışmalarına başlarken, ismi en kuvvetli olarak gündeme düşen Mehmet Ali Aydınlar bugün itibarıyla aday olmayacağını duyurdu.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Eski başkanlardan Aziz Yıldırım da kurmaylarıyla toplantı yaparak, iki gün içerisinde bir karar alacağı ve bu kararı basına açıklayacağı öğrenildi.

"ÇOCUKLARIN AĞLAMASINI ÖNLEYEBİLMEK İÇİN"

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Her şey berraklaşsın, kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamsını önleyebilecek bir oluşum olursa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Kamuoyunda bazı başkan adaylarıyla görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim” ifadelerine yer vermişti.

BARIŞ GÖKTÜRK DE ÇEKİLEBİLİR

Başkan adaylarından Barış Göktürk, verdiği bir röportajda sadece Aziz Yıldırım için geri adım atacağını söylemişti.

HAKAN SAFİ ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi ise sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Safi, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Çocukluğumdan beri sevdalısı, 1999 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum. Bu vesileyle seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ailesinin her bir ferdini kapsayan ve herkesi kucaklayan bir anlayışla yola çıkacağını aktaran Safi, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değil; milyonların kalbinde yaşayan büyük bir değer, bir aidiyet ve bir tutkudur. Amacım ve ilk hedefim, göreve geldiğimiz ilk sezonda her zaman en iyisini hak eden camiamızı şampiyonluklarla buluşturmak olacaktır. Tüm camiamızın desteği ve inancıyla, Fenerbahçe'mizi daha güçlü, daha başarılı ve daha mutlu yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum."