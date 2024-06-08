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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti! İşte canlı yayına çıkacakları kanal ve saat

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç
Fenerbahçede Aziz Yıldırım, Ali Koçun çağrısını kabul etti İşte canlı yayına çıkacakları kanal ve saat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 20:06

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, mevcut Başkan Ali Koç'la canlı yayına çıkacaklarını duyurdu.

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a canlı yayın teklifinde bulunduğunu ve bu akşam ulusal bir kanalda canlı yayına çıkacaklarını açıkladı.

Ali Koç'un daha önce yaptığı canlı yayın teklifini kabul eden Aziz Yıldırım, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Başkan Adayı Aziz Yıldırım ve mevcut Başkan Ali Koç, 22.30'da NOW TV'de yayına çıkma kararı aldı.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç

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