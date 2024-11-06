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Fenerbahçe'de AZ Alkmaar maçı öncesi 3 eksik

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#FENERBAHÇE#İrfan Can Kahveci #Cengiz Ünder
Fenerbahçede AZ Alkmaar maçı öncesi 3 eksik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 12:22

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını noktaladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık antrenmana futbolcular, koşu ve 8'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.

İdmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

3 EKSİKLE ÇALIŞTILAR

Tedavilerine devam edilen İrfan Can Kahveci ile Cengiz Ünder, takımla antranmana katılmadı. Cengiz Ünder, bireysel çalışırken Trabzonspor maçında sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Alexander Djiku, idmanda tedbir amaçlı yer almadı.

Sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla Hollanda'ya gidecek.

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#FENERBAHÇE#İrfan Can Kahveci #Cengiz Ünder

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