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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 09:10 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Ameliyat sonrası...

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Fenerbahçe'de Diego Perotti ile bu hafta içinde yolların resmen ayrılması bekleniyor.

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  • Mesut Özil, İstanbulda
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Sezon başında uzun pazarlıklar sonrasında Roma'dan kadroya katılan Diego Perotti'nin ameliyat olmasına karar verildi.

10. haftadaki Beşiktaş maçında sakatlanan ve diz bağının kopmak üzere olduğu açıklanan oyuncu ile kontratın feshedileceği ve hafta içinde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

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