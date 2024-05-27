Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isim veda etti

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İki sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Joshua King, sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı lacivertli takıma istenilen katkıyı veremezken sözleşmesi son buldu.

Sarı lacivertli takımdan ayrılan 32 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamayla camiaya veda etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Joshua King, "Sevgili Fenerbahçe ailesi. Bu kulüpteki zamanım ne yazık ki sona erdi. 2 yıldır sarı-lacivertli formayı giymekten onur duyuyorum. Futbolda inişler ve çıkışlar vardır. Sakatlıklarım, bu harika kulübe imza attığımda siz taraftarlara planladığım şeyleri vermemi engelledi, bu yüzden özür dilerim. Kimse sizin önünüzde sahada olmayı benden daha çok istemedi! İmza atmadan önce kulüp hakkında pek bir şey bilmiyordum. Ama artık bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum! Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü tüm kalbimle siz taraftarların bunu herkesten daha çok hak ettiğinizi düşünüyorum. Bu kulübe duyduğunuz tutku, destek ve sevgi gerçekten nadirdir. Geçtiğimiz 2 yıldaki takım arkadaşlarıma ve antrenman sahasındaki personele sıkı çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu bir veda değil, çünkü desteğe geri döneceğim. Size gelecekte ve tekrar başarılar diliyorum. Teşekkürler Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.