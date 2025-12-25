Fenerbahçe'de ayrılık yakın! İrfan Can'a yeni talipler

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de İrcan Can Eğribayat'ın talipleri artıyor. Yarışa iki takım daha dahil oldu.

2 TALİP DAHA VAR

Cracovia'nın ardından 2 Polonya ekibi Legia Varşova ve Lech Poznan da transfer yarışına dahil oldu.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İrfan Can'ın 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Süper Lig dahil 6 maçta forma şansı bulan İrfan Can Eğribayat, söz konusu maçlarda 6 gol yedi, 2 kez kalesini gol kapadı.