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Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Amrabat'ın yeni adresi belli oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sofyan Amrabat#Transfer
Fenerbahçede ayrılık yakın Amrabatın yeni adresi belli oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 09:51

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın, Real Betis ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

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Real Betis'in Sofyan Amrabat ile prensipte anlaşma sağladığı öne sürülürken, Fenerbahçe'nin talep ettiği 20 milyon euroluk bonservis bedeli nedeniyle kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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Konuya ilişkin Africafoot'ta yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Sofyan Amrabat, gelecekteki sözleşmesinin mali şartları konusunda Real Betis ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçede ayrılık yakın Amrabatın yeni adresi belli oluyor

20 MİLYON EURO

İspanyol ekibi şu aşamada Fenerbahçe'nin Amrabat için talep ettiği 20 milyon euroluk bonservis bedelini karşılamayı kabul etmiyor. Real Betis yönetimi, önümüzdeki günlerde bu rakamı düşürerek sarı-lacivertli kulüple anlaşma sağlamayı hedefliyor.

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Öte yandan kaynaklar, Sofyan Amrabat'ın Körfez ülkelerinden gelen tüm teklifleri kesin bir şekilde reddettiğini ve kariyerine Avrupa'nın en üst seviyesinde devam etmek istediğini belirtiyor. Fas Milli Takımı'nın yıldız ismi, Real Betis'in sportif projesinin hedefleriyle tamamen örtüştüğünü düşünüyor.

Buna karşın Al Ittihad, Amrabat için 12 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Kulübün ayrıca deneyimli orta saha oyuncusuna oldukça cazip bir maaş teklif etmeyi planladığı ifade edildi."

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#Fenerbahçe#Sofyan Amrabat#Transfer

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