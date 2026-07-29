Fenerbahçe'de ayrılık! Süper Lig takımına gidiyor

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Fenerbahçe, 28 yaşındaki eldivan İrfan Can Eğribayat'ı Süper Lig'in yeni takımına gönderiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı lacivertliler bu bağlamda, Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı.

GENÇLERBİRLİĞİ AÇIKLAMIŞTI

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "İrfan Can Eğribayat konusunda hocamız kendisini istiyor, oyuncu da bize gelmek istiyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kararını bekliyoruz. Onlar da uygun görürlerse biz İrfan Can Eğribayat’ı almak istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İrfan Can Eğribayat daha önce Adanaspor ve Göztepe formaları giymişti.