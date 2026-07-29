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Fenerbahçe'de ayrılık! Süper Lig takımına gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İrfan Can Eğribayat#Transfer
Fenerbahçede ayrılık Süper Lig takımına gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 13:41

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Samsunspor'a kiraladığı İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırıyor.

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Fenerbahçe, 28 yaşındaki eldivan İrfan Can Eğribayat'ı Süper Lig'in yeni takımına gönderiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı lacivertliler bu bağlamda, Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçede ayrılık Süper Lig takımına gidiyor

GENÇLERBİRLİĞİ AÇIKLAMIŞTI

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "İrfan Can Eğribayat konusunda hocamız kendisini istiyor, oyuncu da bize gelmek istiyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kararını bekliyoruz. Onlar da uygun görürlerse biz İrfan Can Eğribayat’ı almak istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İrfan Can Eğribayat daha önce Adanaspor ve Göztepe formaları giymişti.

 

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#Fenerbahçe#İrfan Can Eğribayat #Transfer

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