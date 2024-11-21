×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralık gidiyor...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Bartuğ Elmaz
Fenerbahçede ayrılık Süper Lig ekibine kiralık gidiyor...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 10:40

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılması gündemde olan oyuncular için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadroda şans bulamayan genç futbolcunun Süper Lig ekibine kiralık gideceği iddia edildi.

Haberin Devamı

Talisca başta olmak üzere ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'de istediği süreleri alamayan Bartuğ Elmaz'ın ikinci yarıda kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun ikinci yarısında Sivasspor'a kiralık gidecek.

Geçen sezonun ikinci yarısını Sivasspor'da kiralık geçiren Bartuğ, Anadolu ekibinden gelen teklifi kabul etti.

Bu sezon 3 maçta 46 dakika süre alan Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçede ayrılık Süper Lig ekibine kiralık gidiyor...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Bartuğ Elmaz

BAKMADAN GEÇME!