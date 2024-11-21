Fenerbahçe'de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralık gidiyor...

Haberin Devamı

Talisca başta olmak üzere ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'de istediği süreleri alamayan Bartuğ Elmaz'ın ikinci yarıda kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun ikinci yarısında Sivasspor'a kiralık gidecek.

Geçen sezonun ikinci yarısını Sivasspor'da kiralık geçiren Bartuğ, Anadolu ekibinden gelen teklifi kabul etti.

Bu sezon 3 maçta 46 dakika süre alan Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.