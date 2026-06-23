Fenerbahçe’de ayrılık! Sözlü anlaşmaya vardı

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Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Atletico Mineiro, tecrübeli futbolcu ile sözlü anlaşmaya vardı.
Brezilyalı yıldızın, siyah beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalaması halinde 2029 yılına kadar Atletico Mineiro’ya bağlanacağı ifade edildi. Ayrıca Brezilya temsilcisinin, Fenerbahçe’den kazandığı ücrete yakın bir maaş teklifinde bulunduğu öğrenildi.
FRED AYRILMAK İSTİYOR
Bununla beraber Fred'in de, kariyerinin devamını Brezilya'da geçirmek istediği kaydedildi.
FENERBAHÇE BONSERVİS İSTİYOR
Öte yandan transferdeki tek engelin, Fenerbahçe cephesi olduğu ifade edildi. Yönetimin, Fred için bonservis bedeli talep ettiği ve bu nedenle görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı belirtildi.
Atletico Mineiro’nun kısa süre içinde sarı-lacivertli kulüple resmi temaslarını sıklaştırması beklenirken, transferin kaderini bonservis pazarlıkları belirleyeceği aktarıldı.