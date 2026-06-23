×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe’de ayrılık! Sözlü anlaşmaya vardı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Fred
Fenerbahçe’de ayrılık Sözlü anlaşmaya vardı
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 15:05

Fenerbahçe’de bir yandan transfer edilecek oyuncular için çalışmalar sürerken, diğer yandan da ayrılıklar gündeme geldi. İddiaya göre sarı lacivertli yıldız futbolcu, yeni kulübü ile sözlü anlaşmaya vardı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Atletico Mineiro, tecrübeli futbolcu ile sözlü anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’de ayrılık Sözlü anlaşmaya vardı

Brezilyalı yıldızın, siyah beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalaması halinde 2029 yılına kadar Atletico Mineiro’ya bağlanacağı ifade edildi. Ayrıca Brezilya temsilcisinin, Fenerbahçe’den kazandığı ücrete yakın bir maaş teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Fenerbahçe’de ayrılık Sözlü anlaşmaya vardı

Haberin Devamı

FRED AYRILMAK İSTİYOR

Bununla beraber Fred'in de, kariyerinin devamını Brezilya'da geçirmek istediği kaydedildi.

FENERBAHÇE BONSERVİS İSTİYOR

Öte yandan transferdeki tek engelin, Fenerbahçe cephesi olduğu ifade edildi. Yönetimin, Fred için bonservis bedeli talep ettiği ve bu nedenle görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı belirtildi.

Fenerbahçe’de ayrılık Sözlü anlaşmaya vardı

Atletico Mineiro’nun kısa süre içinde sarı-lacivertli kulüple resmi temaslarını sıklaştırması beklenirken, transferin kaderini bonservis pazarlıkları belirleyeceği aktarıldı.

Fenerbahçe’de ayrılık Sözlü anlaşmaya vardı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Fred

BAKMADAN GEÇME!