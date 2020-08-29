Fenerbahçe'de ayrılık sinyali! Vedat Muriqi

Spor Arena - Süleyman Arat | Fenerbahçe'de 10 gün süren Topuk Yaylası kampı, dün Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçıyla sona erdi. Sarı lacivertli takım, 6. dakikada kaleci Altay’ın büyük hatası sonucu Salih Uçan’ın golüyle 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada beraberliği, 38. dakikada kampın ve sahanın yıldızı Ferdi ile kurtardı: 1-1.

CANER VE ZANKA DA İYİYDİ

Fenerbahçe'de günün en iyi isimleri Ferdi-Caner-Zanka olurken, üç oyuncu 90 dakika sahada kaldı. İlk yarıda rakip sahada pres uygulayarak gol arayan Mert Hakan iki fırsattan yararlanamasa da isteği ve hırsıyla takımın en iyileri arasındaydı. İtalya’ya transferi gündemde olan Vedat Muriç’in dün de oynamaması gidişinin sinyali olarak algılandı.

GUSTAVO’NUN KAFASI KARIŞIK

Thiam'ın henüz Fenerbahçe’de oynayacak çizgiyi yakalayamadığı göze batarken, geçtiğimiz sezonun en iyi oyuncusu olan Gustavo’nun transfer dedikoduları yüzünden kafasının karışık olduğu 3. maçta da sahaya yansıttığı performansta net olarak görüldü.

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