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Fenerbahçe'de ayrılık! Serdar Dursun'un yeni takımı açıklandı

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#Transfer#Fenerbahçe#Serdar Dursun
Fenerbahçede ayrılık Serdar Dursunun yeni takımı açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 01:11

Fenerbahçe, milli futbolcu Serdar Dursun'un Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e transfer olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Serdar Dursun, Vavacars Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Serdar Dursun’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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FATİH KARAGÜMRÜK'TEN 'SIUU' PAYLAŞIMI

Serdar Dursun'un yeni takımı Fatih Karagümrük, aynı dakikada Ronaldo'nun yanı sıra ülkemizde Serdar Dursun'la da özdeşleşen 'SIUU' paylaşımı yaptı.

Fenerbahçede ayrılık Serdar Dursunun yeni takımı açıklandı

"YUVANA HOŞ GELDİN"

Fatih Karagümrük daha sonra 'Yuvana hoş geldin Serdar Dursun' notuyla paylaşım yaptı ve transferi duyurdu.

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"Taraftarımızın sevgilisi, eski golcümüz Serdar Dursun semte geri döndü. A Milli Futbolcumuz Serdar Dursun’a yuvana yeniden hoş geldin der, Karagümrük formasıyla gollerine kaldığı yerden devam etmesini dileriz."

2014-2016 ARASI KARAGÜMRÜK'TE FORMA GİYMİŞTİ

Serdar Dursun, 2014-2016 yılları arasında Fatih Karagümrük'te forma giymişti. Tecrübeli futbolcu Karagümrük'ten 2016 yazında Greuter Fürth'e transfer olmuştu.

SERDAR DURSUN'UN FENERBAHÇE KARİYERİ

2021 yazında bedelsiz olarak Fenerbahçöe'ye transfer olan Serdar Dursun, Sarı-lacivertli formayla iki sezonda toplam 64 maça çıkıp 19 gol ve 9 asist kaydetti.

Milli Takım'a yükselen Serdar, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası zaferi de yaşadı. 31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Fenerbahçede ayrılık Serdar Dursunun yeni takımı açıklandı

 

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#Transfer#Fenerbahçe#Serdar Dursun

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